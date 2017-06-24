Лондон и Вашингтон vs Сирия: кто стоит за террористическим актом в Алеппо

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В Сирии новые жертвы террористической атаки. Как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва в Алеппо. По предварительным данным, это был теракт. Как считают эксперты, случившееся подтверждает тот простой тезис, что боевики подлежат уничтожению, и никаких разговоров с умеренной оппозицией, не подписавшей соглашения о перемирии, быть не может.

Как сообщают СМИ, на рынке в районе Аль-Форкан разорвалась выпущенная террористами ракета. Снаряд прилетел из деревни на западе провинции Алеппо. Отмечается, что теракт произошел после полуночи, когда рынок был переполнен мирными гражданами, которые готовились к празднику Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. Также сообщается, что некоторые из пострадавших от теракта находятся в критическом состоянии.

Доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в беседе с корреспондентом Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал свое мнение по поводу случившегося.

«Это подтверждает простой тезис о том, что боевики подлежат уничтожению, больше ничего. Никаких разговоров об умеренной оппозиции быть не может. Те, кто не подписали соглашение о перемирии, должны быть уничтожены», — сообщил Сивков.

Военный эксперт Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что мы уже неоднократно акцентировали внимание на том, что чем жестче будут действовать войска Асада, чем больше будут потери у террористов, тем интенсивнее будет их террористическая деятельность.

«Сегодня мы наблюдаем повышение интенсивности террористической деятельности именно как инструмента войны, которому очень сложно противостоять, потому что нет единой линии фронта», — сообщил Жилин.

По словам военного эксперта, сейчас, вообще, вся война в Сирии идет по-другому, поэтому и происходят вот эти теракты.

«Они имеют и психологическое значение, военное — наносят определенные потери, а самое главное, они воздействуют на население, вызывая недовольство властью, которая, с точки зрения населения, не может обеспечить безопасность, поэтому терроризм — это оружие 21 века, которое взято на вооружение англосаксами и используется очень активно», — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт объяснил, кто совершает теракты.

«Теракты могут совершить кто угодно, потому что в Сирии, в Европе созданы идеальные условия для вербовки террористов. Это тяжелое материальное положение, это межэтническая ненависть, это межконфессиональная ненависть и так далее. Идеальная поляна для того, чтобы вербовать», — обратил внимание Александр Жилин.

При этом западная пропаганда начинает внедрять в сознание людей идею от том, что террористы приходят в Европу с беженцами, а на самом же европейском континенте все, дескать, обстоит каким-то иным образом. Но кто планировщик всех этих терактов? — задается вопросом военный эксперт.

«Все эти террористические организации имеют два центра — Лондон и Вашингтон, поэтому не с того конца меряем. Кому выгодно, надо смотреть, и кто планировщик, а не кто взорвал», — подытожил военный эксперт.

Стоит отметить, что Европа давно не в восторге от действий США, поддерживающих так называемую умеренную оппозицию. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не отстаивает позицию США, которые призывают к уходу Асада. Смена власти в Сирии Франции ни к чему, Макрон не ставит никаких предварительных условий для того, чтобы Европа подключилась к процессу политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Между тем боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) потеряли четыре деревни к северо-востоку от поля Арак в Хомсе. Под ударами коалиции погибли мирные жители в Западом Мосуле. Террорист-смертник ИГ* атаковал позиции курдов в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук

* Организация запрещена на территории РФ.