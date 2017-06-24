Видеоблогер Дружко измерил свою популярность в Бузовой

В Избранное

Москва, 24 июня. Экс-ведущий телепередачи «Необъяснимо, но факт», а ныне блогер Сергей Дружко сравнил свою популярность с той, что пользуется селебрити Ольга Бузова.

Сергей Дружко, несмотря на многомиллионные просмотры его роликов на YouTube считает, что его популярность не сравнима с признанием Ольги Бузовой среди россиян. «Вот когда достигну уровня Бузовой, тогда и поговорим. Я буду пытаться, всегда надо замахиваться на большое», — прокомментировал он путь к славе. По словам Дружко, он сейчас продумывает варианты монетизации своего канала на видеохостинге, поскольку интерес к его персоне может приносить прибыль, пишет «Ридус».