Грузовой поезд протаранил УАЗ на переезде в Архангельской области: погибли двое

В Избранное

Архангельск, 24 июня. На железнодорожном переезде в Архангельской области произошло серьезное ДТП: грузовой поезд протаранил автомобиль УАЗ. Как рассказали в пресс-службе Северной железной дороги, два человека погибли.

Как стало известно, авария случилась на переезде на станции Вандыш в 11.30 мск. Так, УАЗ выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале. В этот момент по путям следовал локомотив, который и столкнулся с автомобилем. В результате сильного удара людей выбросило из кабины, а машину покорежило. На месте ЧП скончалась пассажирка 1956 года рождения. Позже скончался и водитель.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка.

Как сообщало агентство Ura.ru, в Екатеринбурге водитель мусоровоза, страдающий эпилепсией, смял несколько припаркованных автомобилей. Первыми на помощь мужчине пришли владельцы пострадавших иномарок.

Напомним, ранним утром на 803 километре трассы «Дон» водитель Nissan Тeana не справился с управлением и врезался в отбойный брус на трассе – двое детей погибли на месте.