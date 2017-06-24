Путин поручил Аксенову ускорить реставрацию лестницы Митридата в Керчи

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Гурзуф, 24 июня. Российский президент Владимир Путин поручил главе Крыма Сергею Аксенову ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и при необходимости обращаться за помощью в Москву.

Глава государства Владимир Путин в ходе своего визита в детский лагерь «Артек» напомнил о реставрации лестницы Митридата, обратившись с вопросом «а что там происходит» к главе Крыма Сергею Аксенову. «Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году (пройдут) строительные работы», — сообщил президенту Аксенов.

Путин отметил, что решение было принято еще год назад, а готова только проектно-сметная документация. Он призвал крымские власти обратить на это внимание. «Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило», — резюмировал российский лидер.