Сирия: ВВС Израиля атаковали позиции САА, уничтожив два танка

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Тель-Авив, 24 июня. ВВС Израиля атаковали позиции артиллерии ВС Сирии в ответ на десяток снарядов, разорвавшихся на Голанских высотах. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Обстрел со стороны Сирии назвали случайным перелетом снарядов, однако заявили о его неприемлемости и нарушении суверенитета Израиля.

«В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму», — говорится в сообщении.

Снаряды перелетели через границу в ходе боевых действий правительственной армии Сирии с отрядами оппозиции. В результате инцидента никто не пострадал.