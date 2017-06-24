Путин пожелал детям сохранить артековскую дружбу на всю жизнь

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Гурзуф, 24 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал отдыхающим в лагере «Артек» детям, чтобы «высокое звание артековцев» и дружба, которую они здесь заведут, всю жизнь их сопровождала.

Так, на церемонии открытия седьмой смены международного детского центра «Артек», посвященной американской школьнице Саманте Смит, российский лидер отметил, что «Артек» учит приобретать новые знания.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание «артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин во время общения с детьми призвал к соблюдению мер безопасности во время купания в море.