Нулевой уровень: в Германии выпустили банкноту без номинала

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Берлин, 24 июня. Европейский центральный банк разрешил напечатать купюру номиналом в ноль евро, которая содержит водяные знаки и голограммы, как и обычные деньги, пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

В ФРГ появились купюры номиналом в ноль евро, они являются сувенирной продукцией, но напечатаны на оригинальной бумаге для банкнот с сохранением всех водяных знаков и голограмм. Коллекция лимитирована тиражом в 5 тысяч экземпляров, «ноль евро» стоит €2,50, пишут немецкие СМИ. На купюре изображен парусник ВМФ ФРГ «Горх Фок II» 1958 года.