Стал известен состав сборной России на матч Кубка конфедераций против Мексики

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Казань, 24 июня. Александр Бухаров и Федор Смолов выйдут с первых минут в матче сборной России против Мексики на Кубке конфедераций, который пройдет в Казани в субботу.

В стартовый состав также попали Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов и Александр Ерохин.

Встреча начнется на стадионе «Казань-Арена» в 18.00 мск. По итогам двух матчей сборные Мексики и Португалии набрали по 4 очка, сборная России — 3, команда из Новой Зеландии — 0.