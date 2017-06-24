Сирия: коалиция расширила область ударов, добавив к Ракке и Дейр эз-Зору провинцию Эль-Хасака

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Вашингтон, 24 июня. Возглавляемая США международная коалиция вновь расширила географию полетов в Сирии, следует из сводок.

В период 20-21 июня коалиция наносила удары только в районе Ракки, однако уже 22 июня география ударов расширилась: авиаударам подверглись районы Абу-Камаль на востоке Сирии и Дейр-эз-Зор на северо-востоке, а также Пальмира. Кроме того, увеличилось и число боевых вылетов: если ранее их было около полутора десятков в сутки, то стало более 30.

Согласно сводке за 23 июня, география авиаударов коалиции вновь расширилась: добавились районы Эш-Шаддада и Эль-Хасаки в провинции Эль-Хасака.