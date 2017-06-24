Путин рассказал о своем отношении к киселю, соку, кефиру и вину

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Симферополь, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в детский центр «Артек» в Крыму, раскритиковал любителей вина и заявил, что спортсмены предпочитают кисель и кефир.

Дети рассказали президенту, что часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру. Директор «Артека» Алексей Каспржак пояснил, что Массандра является тематическим партнером центра. Дети там собирают виноград, ездят на лавандовые поля, наблюдают за процессом закладки и сбора винограда.

«Кстати на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската красного камня», — рассказал Каспржак.

В ответ Путин заявил, что спортсменам больше нравится вкус киселя, сока и кефира. «А мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — заявил Путин.