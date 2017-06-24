Синоптики зафиксировали рекордную дату заморозков в Подмосковье

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Москва, 24 июня. Заморозки до минус 1 градуса были зафиксированы в Московской области минувшей субботней ночью. Так, на сайте «Метеоновости» сообщается, что «в травостое подморозило до минус 1 градуса».

«Пожалуй, это самая поздняя дата заморозков в Московской области», — сказано в сообщении.

Как стало известно, в западных районах Московского региона температура понижалась до плюс 3,7 градуса, в восточных — до плюс 5 градусов.

Напомним, в столичном регионе 25 июня объявлен желтый уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей Москвы о грозе и усилении ветра.