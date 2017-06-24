Сирия: более 650 заключенных в Дамаске получили свободу по указу Асада

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Дамаск, 24 июня. Власти Сирии освободили 671 заключенного, в том числе 91 женщину, из тюрьмы Адра в Дамаске по указу президента Башара Асада, передает «Аль-Маядин».

Сирийский президент Башар Асад подписал указ об освобождении 671 заключенного из тюрьмы Адра в Дамаске. Такое решение было принято в рамках программы народного примирения, что приурочено к празднику Ид-аль-Футр по окончании поста и священного для мусульман месяца Рамадан.Телеканал «Аль-Маядин». сообщает, что среди тех заключенных, которые получили свободу, была 91 женщина.