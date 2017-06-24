Путин обсудил с артековцами журналистскую этику

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Симферополь, 24 июня. Президент России Владимир Путин во время встречи с детьми, отдыхающими в лагере «Артек», затронул принципы работы журналистов.

Отдыхающая в лагере девочка Таня из Донецка рассказала, что попала в медиаотряд, где они выполняют интересные задания. Президент отметил, что в «Артеке» сейчас очень много журналистов, и спросил, чем бы они, по мнению девочки, могли бы помочь ей и детям из других отрядов.

Таня ответила, что профессиональные журналисты могли бы научить артековцев правильно писать статьи, объяснить, под каким углом снимать репортажи. Девочка добавила, что это был бы полезный и интересный опыт.

Путин, в свою очередь, обратил внимание на важность критериев, по которым оцениваются события.

«И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи — ред.) из Артека сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» — предположил президент.

Девочка согласилась.