Renault раскрыла подробности о новом Duster

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Москва, 24 июня. Выход Renault Duster второго поколения ожидается уже в нынешнем году. В преддверии презентации модели представители концерна раскрыли некоторые подробности о ней.

У обновленного Duster будет совершенно другой кузов, передает Autonews. Улучшится эргономика машины, появится новый список опций. «Европеец» получит роботизированную коробку передач, российский вариант внедорожника, вероятнее всего, в течение ближайших двух-трех лет обзаведется вариатором вместо четырехдиапазонного автомата.

Конкретных характеристик двигателей в компании раскрывать не стали, однако эксперты предполагают, что речь идет о бензиновом двигателе объемом 1,2 литра и мощностью 125 л.с. и дизельном агрегате объемом 1,5 литра, который сможет генерировать 130 л.с.

Вероятно, обновленный Duster будет представлен на автосалоне во Франкфурте.