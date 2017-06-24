Путин увезет из «Артека» уникальный подарок

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Симферополь, 24 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который в настоящее время находится с визитом в лагере «Артек», попал на занятие по хохломской росписи.

Как стало известно, российскому лидеру рассказали о направлениях обучения детей, а в конце подарили глобус, расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч.

Ранее Владимир Путин во время общения с детьми призвал к соблюдению мер безопасности во время купания в море.