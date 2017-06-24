Манчестерский террорист изготовил бомбу по видеоурокам на YouTube

16:32  24 Июня 2017
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Манчестерский террорист изготовил бомбу по видеоурокам на YouTube

Лондон, 24 июня. Устроивший взрыв на «Манчестер Арене» 22 мая террорист Салман Абеди вероятно изготовил бомбу по видеоурокам, опубликованным на видеохостинге YouTube. 

По информации газеты The Times, Абеди также скачивал из Интернета информацию о химических соединениях, которые впоследствии были найдены на месте взрыва на «Манчестер Арене».

Как предполагали спецслужбы, взрывное устройство было изготовлено опытным человеком.

22 мая на стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.

Автор: Тимур Румянцев
#теракт #манчестер
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