Манчестерский террорист изготовил бомбу по видеоурокам на YouTube

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Лондон, 24 июня. Устроивший взрыв на «Манчестер Арене» 22 мая террорист Салман Абеди вероятно изготовил бомбу по видеоурокам, опубликованным на видеохостинге YouTube.

По информации газеты The Times, Абеди также скачивал из Интернета информацию о химических соединениях, которые впоследствии были найдены на месте взрыва на «Манчестер Арене».

Как предполагали спецслужбы, взрывное устройство было изготовлено опытным человеком.

22 мая на стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.