Ирак: около 200 боевиков ИГ укрылись в исторической части Мосула

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Мосул, 24 июня. Иракская армия ведет наступление на последние участки исторической части Мосула, где укрылись не менее 200 боевиков ИГ*, передает «Аль-Арабия».

Федеральная полиция, армейский спецназ и бойцы быстрого реагирования Ирака ведут наступление на историческую часть Мосула, где укрыли порядка двух сотен боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Источники сообщают, что террористы контролируют 500 кв. м в густонаселенной части Старого города.

Снайперы и смертники окопались в жилых зданиях города. В командовании отмечают, что за минувшие сутки было ликвидировано 115 террористов, основные боевые действия проходят возле соборной мечети Ан-Нури, которая несколькими днями ранее была разгромлена.

* Организация запрещена на территории РФ.