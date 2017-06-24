Путин похвалил блины в столовой «Артека»

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Симферополь, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин попробовал блины, которыми кормят детей, в столовой «Артека» во время своего визита в международный детский центр.

Глава государства похвалил блюдо, проверяя, чем питаются дети. Путина также попросили поздравить с днем рождения одного из детей, отдыхающих в «Артеке». Президент угостил именинника и других артековцев праздничным тортом, специально приготовленным в столовой лагеря.

Напомним, российский лидер посетил «Артек» после реконструкции и капитального ремонта в день открытия смены, посвященной американской школьнице Саманте Смит, побывавшей в лагере в 1980-х годах. К 90-летию детского центра были отремонтированы шесть лагерей.