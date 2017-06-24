Путин похвалил «Артек» за заботу о безопасности детей на море

16:18  24 Июня 2017
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Путин похвалил «Артек» за заботу о безопасности детей на море

Гурзуф, 24 июня. Президент России Владимир Путин во время общения с детьми в лагере «Артек» призвал к соблюдению мер безопасности во время купания в море. 

Российский лидер напомнил детям, отдыхающим в лагере «Артек», что при купании в море нужно соблюдать технику безопасности. Мальчику, который рассказал президенту о том, что состоит в морском отряде, который выходит в море на шлюпках, Путин посоветовал быть очень аккуратным. 

Президенту также рассказали, что детей в лагере знакомят с техникой безопасности на воде, а также выдают им спасательные жилеты. 

«Правильно», — похвалил Путин. 

Автор: Владимир Багров
#путин #артек
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