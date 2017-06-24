Сирия сегодня: ВКС РФ бьют ИГ в Хомсе, амнистия Дамаска, коалиции тесно в Ракке и Дейр эз-Зоре

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Сирия, 24 июня. ВКС РФ и ВВС Сирии провели серию бомбардировок позиций ИГИЛ* в Хомсе. Дамаск амнистировал почти семь сотен заключенных. Коалиция под руководством США расширила географию своих полетов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ИГИЛ под перекрестным огнем

ВКС РФ и ВВС Сирии провели серию бомбардировок позиций террористов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) на окраине города Ас-Сухна. Он расположен в восточной части провинции Хомс. Авиаударами было уничтожено несколько единиц военной техники боевиков.

Ас-Сухна, как известно, — город непростой: через него проходит дорога к Дейр эз-Зору. Сирийская армия и союзные подразделения продвигаются в этом направлении, уже освободив территории месторождений Арак и насосной станции «Т-3».

В то же время бойцы Сирийской арабской армии (САА) провели масштабное наступление на стратегически важную территорию в районе Дамаска, взяв ее под свой контроль. Бои шли в долине Айн-Тарма. При этом САА использовала эффективную тактику: военные заманивали исламистов на открытые участки и затем открывали перекрестный огонь. Боевики понесли большие потери в живой силе.

На западе сирийской провинции Ракка идут ожесточенные бои между ИГИЛ и подразделениями Национальных сил обороны (NDF) вместе с правительственными войсками. САА понесла серьезные потери: около 20 солдат были убиты джихадистами к югу от сирийского города Ат-Табка. Об этом сообщает Twitter-канал ihisbibdia, подконтрольный вооруженной оппозиции.

Коалиция меняет маршруты

Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии за последние два дня. После прекращения взаимодействия с Россией в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над республикой, коалиция заявила о «передислокации» своих самолетов. При этом она не сообщила, как меняются ее маршруты.

Если 20–21 июня удары наносились в районе Ракки, то уже 22 июня география полетов расширилась. В сводку коалиции вернулись районы Абу-Камаля на востоке Сирии, Дейр эз-Зора на северо-востоке и Пальмиры. Увеличилось и число вылетов — примерно вдвое, до 30. На следующий день география стала еще шире, включив не только уже освоенные территории, но также районы Эш-Шаддада и Эль-Хасаки в провинции Эль-Хасака на севере-востоке Сирии.

Жест примирения Дамаска

Сирийские власти освободили 671 заключенного из тюрьмы Адра в Дамаске. Президент республики Башар Асад подписал указ об освобождении арестантов в рамках программы народного примирения. Это решение приурочено к мусульманскому празднику Ид-аль-Футр. Его мусульмане празднуют во всем мире по окончании месяца Рамадан.

Данные об освобождении предоставил Минюст Сирии. Согласно информации ведомства, среди освобожденных оказалась 91 женщина. В министерстве отметили, что заключенные были освобождены и больше не преследуются законом. Как рассказали в Дамаске, власть хочет дать людям шанс вернуться к нормальной жизни и построить новую Сирию.

Теракты в Алеппо и Идлибе

Двадцать человек получили ранения в результате обстрела боевиками рынка в городе Алеппо на северо-западе республики. Об этом первым сообщило государственное телевидение, ссылаясь на источник в городской полиции.

Сообщается, что снаряд упал на рынок Эль-Фуркан. Некоторые из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Снаряд был выпущен из западных пригородов Алеппо. Там находятся террористы, ранее уже обстреливавшие жилые кварталы города.

Четыре человека погибли и 15 получили ранения в результате двйоного взрыва на рынке города аль-Дана в пригороде Идлиба pic.twitter.com/eCGBnV55AR — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 24, 2017

В то же время произошел и другой крупный теракт — на рынке города аль-Дана в пригороде Идлиба. Там погибли четыре человека, еще пятнадцать получили ранения.

Погоня за боевиками

В сети появился ролик погони танка Т-90 сирийской армии за боевиками «Исламского государства» по пустыне к востоку от Пальмиры. Видео опубликовано в аккаунте Military Advisor в Twitter.

Syrian Army T-90 tank in a high speed chase ISIS in desert, Arak gas station axis,east Palmyra countryside. pic.twitter.com/AdsyecBnzo — Military Advisor (@miladvisor) June 24, 2017

Как сообщало ранее агентство SANA, правительственные войска при помощи союзников уничтожили на востоке провинции Хомс большое количество террористов, которые сами напали на позиции военных, не рассчитав сил. Ранее такие танки использовались в боях в провинции Алеппо в конце 2015 года.

* Организация запрещена на территории РФ.