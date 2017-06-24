Атамбаев назвал непростым вопрос об отправке в Сирию контингента киргизских военных

В Избранное

Казань, 24 июня. Во время государственного визита в РФ президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вопрос о возможной отправке киргизских военнослужащих в Сирийскую республику не рассматривался.

«Во время переговоров этот вопрос не обсуждался, я был очень удивлен, когда его начали муссировать», — заявил сам глава киргизского государства в Казани, подводя итоги своей поездки, слова которого цитирует портал «24.kg».

Атамбаев также назвал «непростым» вопрос возможного присутствия киргизских военных на территорию Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.