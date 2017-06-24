Путин в «Артеке» пообщается с детьми из США и Донбасса

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Гурзуф, 24 июня. Российский президент Владимир Путин пообщается в «Артеке» с детьми из США и Донбасса, сообщила руководитель управления детских лагерей «Артека» Елена Загаевская.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретится в крымском лагере «Артек» с детьми из разных стран — США, Донбасса, Японии, Казахстана, Кыргызстана и многих других. «Девочка из Японии тут. Ещё США, Казахстан, Кыргызстан. Есть из Донбасса. Почти что все (из смешанных семей)», — рассказала организатор Елена Загаевская.

Напомним, что российский лидер откроет в «Артеке» седьмую смену, посвященную школьнице из США Саманте Смит, которая стала первым представителем детской дипломатии. Ранее Владимир Путин вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым осмотрели макет детского лагеря.