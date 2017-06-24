В Черном море у берегов Анапы произошло землетрясение

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Анапа, 24 июня. У берегов Анапы в Черном море произошло землетрясение магнитудой в 3,5 балла по шкале Рихтера, сообщили в региональном управлении МЧС.

В акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение. На территории близлежащей Анапы толчки не ощущались. Согласно данным датчиков, магнитуда землетрясения в эпицентре зафиксирована на отметке 3,5 по шкале Рихтера. По данным регионального управления спасательного ведомства, жизненно важная инфраструктура работает в обычном режиме. Жалоб от жителей Анапы не поступало.