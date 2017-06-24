Хабаровчане установили рекорд России по одновременному поеданию ухи

В Избранное

Хабаровск, 24 июня. Жители Хабаровска съели 12 тысяч порций ухи, сваренной по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта, тем самым установив рекорд России по одновременному поеданию ухи.

Рекорд был зафиксирован главным редактором «Книги рекордов России» Алексеем Свистуновым. Диплом, подтверждающий этот факт, был передан губернатору области.

Уху закладывали дважды. В общей сложности ее было сварено более трех тонн. Каждая порция была пронумерована. Для установления рекорда было необходимо, чтобы уху съели 12 тысяч человек.

Рекорд был установлен к 17.40 по местному времени (10.40 мск), всего же было роздано около 15 тысяч порций.