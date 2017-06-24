Турчинов призвал закрыть границу Украины для россиян без биометрических паспортов

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Харьков, 24 июня. Госпогранслужба Украины предоставит расчеты для установки оборудования, необходимого для въезда россиян по биометрическим паспортам. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, во избежание очередей на въезд на территорию Украины необходимо установить дополнительное оборудование.

«Необходимо еще техническое обустройство, чтобы не создавать очереди на границе, потому что не хватает технических средств, чтобы на 100% обеспечить эту задачу. Но пограничники над этим работают, и они предоставят буквально на следующей неделе свои расчеты и они формально уже готовы приступать к этой процедуре», — заявил Турчинов.

По его словам, въезд россиян по биометрическим паспортам является временной мерой, которая будет действовать до введения визового режима с РФ.

«Все, закончились времена, когда они могли тут гулять. Будут заходить по процедуре европейской страны, которую мы будем определять», — сказал секретарь СНБО.

Отсутствие у многих россиян биометрических паспортов Турчинов назвал их проблемой, заявив о необходимости четко идентифицировать тех, кто пересекает границу Украины с территории «страны-агрессора».