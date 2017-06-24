Директор «Артека» заставил Путина пошутить о погоде в Крыму

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Гурзуф, 24 июня. Директор лагеря «Артек» предложил президенту Владимиру Путину осмотреть несколько действующих корпусов лагеря, в шутку отметив, что «погода нам в этом благоволит».

Президент России Владимир Путин находится в крымском международном детском центре «Артек», где ему предложили осмотреть несколько новых корпусов. Директор лагеря Алексей Каспржак в шутку отметил, что «погода нам в этом благоволит».

«Вы думаете?», — ответил глава государства, прокомментировав то, что во время его прибытия в лагерь пошел ливень. При встрече российского лидера советник президента Андрей Фурсенко, говоря о сильно дожде также заметил – «тенденция однако». Напомним, что в Крыму минувшей ночью прошли продолжительные дожди с грозой, днем синоптики обещали преимущественно солнечную погоду.