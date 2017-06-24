Для них это бизнес: Иосиф Пригожин обвинил Киев в вымогательстве миллиона долларов

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Москва, 24 июня. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обвинил власти Украины в вымогательстве одного миллиона долларов в качестве взятки. По его словам, из Киева ему поступил звонок. Неизвестные предлагали заплатить, чтобы его не вносили в «черный список».

«Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, не под какие санкции мы бы не попали», — сказал Пригожин выступая в эфире программы «Пресс-конференция со Стасом Натанзоном», сообщает «Россия-24».

Напомним, 11 июня музыканты групп «Кукрыниксы», «Черный кофе», «Декабрь», «Ногу свело!», «АукцЫон» и «Калинов мост» были внесены в базу украинского сайта за якобы незаконную концертную деятельность на территории Крыма.