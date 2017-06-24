«Наполеоновские» планы в Сирии: почему Макрон изменил отношение к Асаду

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Президент Франции Эммануэль Макрон не отстаивает позицию США, которые призывают к уходу Асада. Смена власти в Сирии Франции ни к чему, Макрон не ставит никаких предварительных условий для того, чтобы Европа подключилась к процессу политического урегулирования в Сирии. По мнению политолога Михаила Александрова, для Макрона это констатация реалий.

Цель Макрона — борьба с террористами, и цельность сирийского государства здесь важный козырь. Поэтому французский президент больше не призывает к уходу Башара Асада. Новая позиция Франции заключается в том, что мирный процесс можно проводить и при действующем сирийском президенте.

«Новшество с моей стороны в этом плане кроется в том, что я не заявлял, что уход Башара Асада, вообще, является предварительным условием. Суть в том, что никто так и не представил мне легитимного преемника», — сообщил Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Figaro.

Позицию Макрона в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«Я думаю, это просто признание тех реалий, которые сложились на Земле, и понимание Европы, что она никак не может повлиять на складывающуюся ситуацию. Надо также понимать, что ставки Европы в этой игре достаточно малы, как-то усердствовать в свержении Асада Европа вряд ли будет. Из европейцев только англичане активно участвовали вместе с американцами в операции по свержению Асада», — сообщил Александров.

Эксперт обращает внимание, что Европа поддерживала в сирийском конфликте США, но сама непосредственно в этом не участвовала.

«А Европа была как бы сбоку-припеку, она политически поддерживала, конечно, США и Великобританию, но сама непосредственно в этой операции не участвовала. А теперь очевидно уже, что Асада свергнуть нельзя, и Европа от этого мало что теряет. Теряют, в основном, американцы с англичанами и Израиль, который, собственно, и явился инициатором всей вот этой заварухи, которая произошла сначала в Ираке, а потом в Сирии, связанной с созданием ИГИЛ* и так далее. Вот американцы, поскольку они очень сильно зависят от Израиля, не могут так вот, как Макрон, просто взять и отказаться от изначального плана», — отметил эксперт.

И хотя США этот план немножко корректируют, обращает внимание Александров, пытаются взять под контроль сирийско-иракскую границу и создать там хотя бы буферную зону, чтобы перекрыть сообщение между Сирией и Ираном, это у них не очень получается с учетом контрманевров российской и арабской сторон.

«Но они от борьбы не будут отказываться. А поскольку Европа мало влияет на ситуацию в Сирии, то это даст нам только какое-то политическое облегчение, а реального облегчения на поле боя это не даст», — прокомментировал Михаил Александров высказывание Макрона.

Эксперт подчеркивает, что это, скорее, символический жест, который мало на что влияет. Возникает вопрос, может быть, Эммануэль Макрон таким путем хочет уменьшить потоки беженцев из Сирии, сгладить, так сказать, последствия сирийского кризиса для Европы в целом и для Франции в частности?

Как отмечает Михаил Александров, потоки беженцев направляются в Европу не только из Сирии, и не столько из Сирии, сколько со всего ближневосточного региона: из Северной Африки, Пакистана, Афганистана, Ливии, Марокко и откуда угодно.

«Сам сирийский кризис влияет на беженцев в довольно небольшом объеме: 10-15% беженцев. Это не столь критично, как могла бы показаться, поэтому, я думаю, что здесь признание реалий со стороны Макрона, хотя непонятно, как это его заявление может повлиять на исход войны, может быть, оно несколько ускорит победу Башара Асада, на пару дней. Реально повлиять не может», — подытожил эксперт.

Между тем борьба с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) приносит реальные плоды. Мир приходит на сирийскую землю. Командование группы российских войск в САР и руководство сирийской провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня. По словам офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, военные РФ утвердили впервые, передает РИА Новости.

* Организация запрещена на территории РФ.