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Сирия, 24 июня. Боевики ИГ* потеряли четыре деревни к северо-востоку от поля Арак в Хомсе. Под ударами коалиции погибли мирные жители в Западом Мосуле. Террорист-смертник ИГ атаковал позиции курдов в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам исламистов вблизи пограничного поста «Нассиб» в Даръа; проводят бомбардировки позиций ИГ близ города Акербат на востоке провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли самолет в районе Западной Гуты в провинции Дамаск; лишились нескольких опорных пунктов в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; ведут бои с ИГ на южных окраинах Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло четыре населенных пункта к северо-востоку от газового поля Арак в восточной части провинции Хомс; уничтожило БМП в ходе боев с союзниками САА на востоке Хомса.

Курды: понесли потери в живой силе в результате атаки террориста-смертника ИГИЛ на западе города Ракка.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила танк и ПТУР САА на востоке Даръа.

Международная коалиция: сбрасывает листовки у штабов ИГ в Ракке с призывами сдать позиции; нанесла авиаудары в квартале Аль-Джадиде в Западном Мосуле, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Боевики вооруженной оппозиции подбили самолет ВВС Сирии над населенным пунктом Бейт Джинн, расположенном в оазисе Западная Гута в западной части провинции. Военный источник в сети Twitter (khaha81) передает, что самолет упал недалеко от столичного аэропорта. Официальные источники тем не менее данную информацию пока не подтверждали.

Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает, что радикалы группировки «Файлак Ар-Рахман», союзной коалиции «Тахрир Аш-Шам», начали контрнаступление в районе Айн-Тарма на северо-востоке столицы и отбили у правительственных войск несколько опорных пунктов. Ранее сообщалось, что квартал был почти полностью освобожден отрядами ополченцев-шиитов.

Проасадовские подразделения отбили атаку боевиков на свои позиции вблизи военной авиабазы Аль-Дмер в пригороде Дамаска. Об этом сообщает местный источник в Twitter (HhabibS). Кроме того, в результате вооруженных столкновений было уничтожено несколько исламистов.

Провинция Хомс

Подразделения Национальных сил обороны****** (NDF) и ливанской организации «Хезболла» отбили у террористов «Исламского государства»* четыре населенных пункта, расположенных к северо-востоку от газового поля Арак в восточной части провинции Хомс, передает информационный портал Damas Time. Таким образом, союзные САА отряды планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Однако в ходе столкновений радикалы ИГ уничтожили боевую машину пехоты (БМП) сирийской армии, а также убили нескольких солдат проасадовских войск в окрестностях Аракского треугольника.

Провинция Дейр эз-Зор

Разворачиваются ожесточенные бои между солдатами Сирийской арабской армии (САА) и террористами «Исламского государства» на южных окраинах административного центра провинции и в районе аэропорта Дейр эз-Зора, передает информационный портал Damascus Now.

ВВС Сирии тем временем наносят авиаудары по укрепленным пунктам боевиков в кварталах Кнамат и Аль-Рашдия в столице региона. Информации о нанесенном радикалам ИГИЛ уроне пока не поступало.

Провинция Даръа

Боевики уничтожили танк и ПТУР САА, а также провели обстрел опорных пунктов проправительственных войск из ракетных установок «Град» в восточных пригородах административного центра провинции. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq). Правительственные порталы пока не подтверждали данную информацию.

Авиация РФ между тем интенсифицировала удары по укрепрайонам исламистов вблизи контрольно-пропускного пункта «Нассиб». Сведения о потерях со стороны радикалов в данный момент формируются.

Сирийские военные самолеты провели бомбардировки позиций боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в районе шоссе Аль-Садд и лагеря для палестинских беженцев на востоке города Даръа, сообщает Twitter-канал (nabaamedia).

Провинция Ракка

Согласно данным военного источника в Twitter(alhadathtodaynwes), девять бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) были убиты, еще пятеро получили ранения в результате атаки террориста-смертника ИГИЛ в районе Аль-Джазра на западе столицы провинции. Кроме того, были уничтожены БМП и бульдозер курдов.

Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, тем временем сбрасывает у военных штабов террористов ИГ в Ракке листовки, призывающие радикалов «Исламского государства» добровольно сдать свои позиции курдским отрядам, передает Twitter-канал (HewarMaftuh2).

Провинция Хама

Бойцы Национальных сил обороны****** (NDF), как сообщает новостное агентство Gov Sy, провели артиллерийский обстрел позиций террористов «Исламского государства» в районе населенных пунктов Кулейб Аль-Сор и Таббарат Аль-Диба, расположенных в восточной части провинции Хама. Данные о потерях со стороны боевиков не оглашались.

Российские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по укреплениям и военным штабам радикалов ИГ на окраине ключевого города Акербат. Город имеет важное стратегическое значение, поскольку через него пролегают важные пути поставок ИГИЛ. Кроме того, из Акербата боевики время от времени совершают нападения на опорные пункты проасадовских войск в районе Пальмиры.

Ирак

По меньшей мере 50 гражданских лиц были убиты и ранены в результате бомбардировки, проведенной международной коалицией недалеко от рынка в квартале Аль-Джадиде в Западном Мосуле, передает агентство новостей Iraqi News. Сообщается, что коалиционные ВВС не в первый раз нанесли удары в районе. В марте этого года под авиаударами военных самолетов коалиции в Аль-Джадиде погибли более 200 мирных жителей.

Между тем капитан иракской федеральной полиции Джаббар Хасан сообщил информационному агентству «Анадолу» о том, что военнослужащие правительственных сил спасли более 200 местных граждан, которые оказались в ловушке внутри заминированных домов в квартале Баб-Аль-Бед в Старом городе. Террористы «Исламского государства» использовали гражданских лиц в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.