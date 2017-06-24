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Москва, 24 июня. Работа над предложениями по продлению программы материнского капитала должна завершиться до того, как будет принят проект бюджета на следующий финансовый год.

Они должны быть готовы к началу октября, заявила в беседе с журналистами вице-премьер России Ольга Голодец. Она подчеркнула, что в эту работу вовлечены многие министерства.

«Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты, меры поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми другими блоками правительства», — пояснила Голодец.

Она добавила, что в паркете предложений будет прописана и поддержка молодых семей, и «вопросы по яслям», а также пункты, касающиеся продления самой программы материнского капитала.