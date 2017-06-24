Мужчину в Петербурге убили ударом ножа в сердце

В Избранное

Санкт-Петербург, 24 июня. Труп молодого мужчины был обнаружен в Петербурге. Прибывшие на место медики установили, что смерть произошла в результате удара ножом, нанесенного точно в сердце.

Труп был обнаружен в Кировском районе города, на газоне около дома №8 «а» по проспекту Стачек. Мужчине азиатской внешности на вид было 25 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила признаки насильственной смерти: мужчина был убит ударом ножа точно в сердце, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Других телесных повреждений обнаружено не было.

Несколько дней назад труп мужчины обнаружили на газоне в Колпине под Петербургом.