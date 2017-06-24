МИД РФ призывает урегулировать конфликт вокруг Катара дипломатическим путем

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Москва, 24 июня. Конфликт арабских стран с Катаром должен быть урегулирован дипломатическим путем. Об этом заявил высокопоставленный источник в МИД РФ.

«Мы исходим из того, что конфликт между рядом арабских стран и Дохой должен быть урегулирован дипломатическим путем с учетом озабоченностей и на базе баланса интересов», — считает он.

По словам источника, в МИД РФ выступают за то, чтобы стороны конфликта сами решили все проблемные вопросы, сообщает ТАСС.

Напомним, ряд ближневосточных стран, а также Мальдивы и Маврикий разорвали дипотношения с Катаром 5 июня, обвинив Доху в поддержке терроризма.