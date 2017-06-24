Путин и Аксенов осмотрели макет «Артека»

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Гурзуф, 24 июня. Российский президент Владимир Путин осмотрел макет комплекса международного центра «Артек», где представлены планируемые к возведению строения.

Глава государства Владимир Путин прибыл в «Артек», где в сопровождении вице-премьера Ольги Голодец, советника Адрея Фурсенко и крымских властей осмотрел макет комплекса. Отметим, что макет демонстрирует не только готовые сооружения детского центра, но и планируемые к строительству в ближайшие годы.

Известно, что президент примет участие в церемонии открытия седьмой смены в лагере, которая посвящена школьнице из США Саманте СМИ, посетившей «Артек» в 1983 году и ставшей символом детской дипломатии. Путин также проинспектирует реконструкцию объектов на территории «Артека», которая проводилась с 2014 года.