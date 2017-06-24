Главком ВКС РФ наградил победителей конкурса летного мастерства «Авиадартс-2017»

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Воронеж, 24 июня. Победители всероссийского этапа конкурса летчиков «Авиадартс-2017» получили медали и ценные подарки из рук главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации генерал-полковника Виктора Бондарева. Соответствующую информацию приводят в министерстве обороны РФ.

Как рассказали в российском военном ведомстве, команда 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, победившая в пяти номинациях из девяти, стала победителем в общем зачете.

Так, призеры и победители конкурса «Авиадартс» получили кубки и медали, а также автомобили, квадроциклы и скутеры за первое, второе и третье места.

Самыми быстрыми и меткими среди истребителей оказались экипажи Су-30СМ из ЮВО. Летчики на штурмовиках Су-25СМ и бомбардировщиках Су-24М стали лучшими из этого же округа. Экипаж Су-24МР из Центрального военного округа стал лучшим разведчиком. Первые места также получили транспортные (Ми-8АМТШ) и боевые (Ка-52) вертолеты из ЮВО.

Экипаж Ту-22М3 с авиабазы Белая в Иркутской области стал лидером среди «дальников». Ил-76 из Таганрога — среди «транспортников». Специалист из Таганрога также занял первое место среди специалистов инженерно-авиационной службы.

Напомним, ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов поздравил выпускников Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова и воспитанников суворовского училища в Твери.