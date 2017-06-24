Мутко призвал поддержать футболистов сборной: Инопланетяне не прилетят играть за Россию

15:43  24 Июня 2017
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Мутко верит в победу сборной России над Мексикой на Кубке Конфедераций

Москва, 24 июня. Сборная России по футболу одержит победу над командой Мексики на Кубке Конфедераций, если наши игроки используют свой потенциал, заявил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

Представитель российского правительства Виталий Мутко прокомментировал шансы национальной сборной на победу в мачте с командой Мексики. «От самоотдачи, реализации потенциала и желания победить зависит наш успех в матче. У нашей команды есть шансы, если она покажет свою игру», — сказал вице-премьер.

Мутко также отметил, что сборной не хватает таких матчей, как с Португалией, впереди россиян ждут встречи с лидерами футбола. Он заявил, что отечественной сборной нужна поддержка, «инопланетяне не прилетят играть за футболистов».

«Условия у команды есть, возвращается доверие болельщиков, а побеждать в футболе без них невозможно»,  — резюмировал спикер, добавив, что у обновленной команды при амбициозном тренере есть шансы на победу.

Автор: Ирина Селезнева
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