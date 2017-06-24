Мутко призвал поддержать футболистов сборной: Инопланетяне не прилетят играть за Россию

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Москва, 24 июня. Сборная России по футболу одержит победу над командой Мексики на Кубке Конфедераций, если наши игроки используют свой потенциал, заявил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

Представитель российского правительства Виталий Мутко прокомментировал шансы национальной сборной на победу в мачте с командой Мексики. «От самоотдачи, реализации потенциала и желания победить зависит наш успех в матче. У нашей команды есть шансы, если она покажет свою игру», — сказал вице-премьер.

Мутко также отметил, что сборной не хватает таких матчей, как с Португалией, впереди россиян ждут встречи с лидерами футбола. Он заявил, что отечественной сборной нужна поддержка, «инопланетяне не прилетят играть за футболистов».