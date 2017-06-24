Разведка ДНР сообщила о столкновении ВСУ с националистами у Авдеевки

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Донецк, 24 июня. Порядка 10 человек убиты и около двух десятков ранены в результате столкновения украинских силовиков с представителями запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*.

Бой произошел в районе Авдеевки. Об этом журналистам рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями ВСУ и нацбатами. Потери понесли и те, и другие: около 20 ранеными и около десятка убитыми», — заявил он.

По данным разведки, боевое столкновение произошло между подразделениями 72 отдельной механизированной бригады ВСУ и националистами.

* Организация запрещена на территории РФ.