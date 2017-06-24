Медведев направил премьеру КНР соболезнования из-за последствий схода оползня

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Москва, 24 июня. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян получил телеграмму соболезнования от премьер-министра России Дмитрия Медведева в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, глава кабмина передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией.

Оползень сошел утром в субботу вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань. Пострадали 46 домохозяйств, 141 человек числится пропавшим без вести.