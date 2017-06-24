Сирия: корреспондент ФАН ранен в Алеппо во время съемки

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Алеппо, 24 июня. Корреспондент Федерального агентства новостей пострадал во время работы в сирийском Алеппо в результате частичного обрушения здания.

Освобожденный от боевиков город все еще представляет опасность для жителей из-за масштабов разрушения и нуждается в срочном восстановлении. Так, большой кусок штукатурки и бетона упал прямо на голову корреспонденту ФАН. Врачи зашили и обработали рану.

Напомним, обстрелы Алеппо боевиками продолжаются. 24 июня террористы выпустили снаряд по рынку Эль-Фуркан, в результате ранения получили 20 человек. Все они находятся в тяжелом состоянии. Обстрел велся из западного пригорода, где находятся позиции террористов.