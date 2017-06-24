ВСУ нарушили «хлебное перемирие», выпустив по ДНР 190 снарядов и мин

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Донецк, 24 июня. Киевские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 190 снарядов и мин, заявил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

ВСУ минувшей ночью обстреливали донецкое направление, огонь велся по территории 12 населенных пунктов. По словам замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, обстрелы из тяжелого вооружения продолжились и в направлении Мариуполя.

Киевские силовики из гранатометов атаковали направление Горловки. За минувшие сутки ВСУ 50 раз нарушили режим прекращения огня, причем 13 раз после наступления «хлебного перемирия». Басурин добавил, что все данные о нарушениях были переданы представителям миссии ОБСЕ