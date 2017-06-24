Новости США: Иванка Трамп «украла» пару туфель, Депп в роли убийцы президента

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США, 24 июня. Иванка Трамп вызвана в суд: ее подозревают в плагиате. Актер Джонни Депп извинился за шутку про Трампа. Президент США дал первое интервью за полтора месяца. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Иванка и плагиат

Дочь и помощник президента США Иванка Трамп вызвана в суд для дачи показаний по делу о плагиате дизайна обуви. Как считает бренд Aquazzura, Иванка скопировала дизайн их туфель, а потом выдала это за собственную линейку обуви.

Интересно, что туфли от Aquazzura стоят почти 800 долларов, а обувь дочери Трампа продается по более демократичным ценам — около 150 долларов. Прийти на слушания Иванка должна до октября 2017 года.

Окей, Google

Компания Google внесла изменения в список контента, который отныне должен удаляться из результатов поиска. Теперь в этот список добавлены «конфиденциальные и личные медицинские записи частных лиц».

Исторические повелось, что в Google очень неохотно вносят изменения в алгоритмы поиска. Однако самые внимательные пользователи давно заметили, что в поисковике уже давно не отображаются такие важные данные, как номера кредитных карт и социального страхования, банковские реквизиты. Вот уже несколько лет компания активно борется с порноместью — попытками людей шантажировать или мстить своим бывшим с помощью интимных фотографий и видеозаписей.

Google принял решение об удалении медицинских записей после нескольких громких случаев. Так, в 2015 году после хакерской атаки на Anthem Inc была украдена личная информация около 10 млн человек. Эта компания считалась одной из крупнейших в страховом бизнесе США. Хакеры получили доступ к множеству персональных данных, включая номера социального страхования и уровень доходов. В период же с 2010-го по 2013 годы около 30 млн медицинских записей были слиты в Интернет только в США.

Отсеченная голова Трампа

Голливудский актер Джонни Депп извинился за свою шутку о возможном убийстве президента США Дональда Трампа. Отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Glastonberry, он вдруг задался вопросом, когда последний раз актер убивал президента, и позвал Трампа на сцену.

«Прошу прощения за плохую шутку, которую я дурно преподнес в адрес президента Трампа», — со скорбью в голосе произнес Депп.

Он отметил, что не имел злого умысла, а просто пытался развлечь публику, поскольку он актер, который зарабатывает себе на жизнь тем, что лжет.

В Белом доме выразили озабоченность едкими колкостями в адрес Трампа. Журналисты сразу вспомнили, что в последнее время черный юмор в адрес Трампа участился. Например, актриса Кэти Гриффин в мае устроила фотосессию, использовав в качестве реквизита муляж отсеченной головы президента США.

Мюллер против президента

Президент Дональд Трамп дал свое первое интервью за полтора месяца. В нем он усомнился в непредвзятости специального прокурора Роберта Мюллера. Того назначили руководить расследованием «вмешательства России» в прошлогодние президентские выборы в США, а также найти возможные связи штаба Трампа с нашим государством.

Трамп заявил, что дружба Мюллера с уволенным директором ФБР Джеймсом Коми, ранее возглавлявшим расследование, является «настораживающим обстоятельством». Интересно, что у Трампа есть полномочия, чтобы уволить Мюллера, но президент не намерен их использовать.

Также Дональд ранее писал в Twitter, что располагает записями разговоров с Коми. Необычно то, что слова Трампа не совпадают с официальной позицией Белого дома. Спустя короткое время Трамп синхронизировал свою позицию с Вашингтоном. Но это обстоятельство тоже всех насторожило.

Дело Клинтон снова на слуху

Юридический комитет сената США расследует возможное вмешательство экс-генпрокурора США Лоретты Линч в расследование ФБР в отношении Хиллари Клинтон, чей почтовый скандал еще жив в памяти американцев. Комитет уже запросил у Линч всю необходимую информацию.

Известно, что необходимость расследования вызвана публикациями некоторых СМИ. В них сообщалось о сомнительных беседах Линч с помощницей Клинтон: тогда еще генпрокурор уверяла, что расследование не пойдет слишком далеко. Возможно, Линч могла повлиять на ход дела.

В комитете также отметили, что необходимость расследования в отношении Линч возникла в контексте расследования обстоятельств увольнения Коми. Тот сообщил, что встреча Линч и Билла Клинтона привела его к выводу о необходимости публично выступить по делу в июле 2016 года.

Трамп и его реформы

Трамп и его союзники прилагают самые активные усилия, чтобы протолкнуть законопроект о здравоохранении в сенате на следующей неделе. При этом они сталкиваются с отчаянным сопротивлением: сразу пять сенаторов из числа республиканцев отказали в поддержке законопроекта.

В то же время президент США выразил уверенность в конечном успехе своей медицинской реформы. По его словам, сенаторы не против перемен, но хотят внести определенные изменения.

При этом Трамп предлагает сократить расходы на программу медицинской помощи бедным и отменить прописанную в законе обязанность для всех американцев иметь медицинскую страховку. Кроме того, Вашингтон планирует отменить многие льготы действующего законодательства, включая субсидии на экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение.