Донбасс: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ

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Луганск, 24 июня. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала обстрел со стороны ВСУ около зоны разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

СММ ОБСЕ заявила, что 23 июня в районе разведения сил и средств на участке Первомайск-Золотое наблюдала обстрел из миномета калибра 82 мм. Обстрел велся украинской стороной.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР были ранены три человека, в том числе двое детей.