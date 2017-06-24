Синоптики предупредили москвичей о повышенном уровне опасности 25 июня

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Москва, 24 июня. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 25 июня. Специалисты Гидрометцентра предупреждают москвичей о грозе и усилении ветра.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье жителей столицы ожидает ветер порывами до 15 м/с.

«Желтый — это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, желтый уровень опасности объявлен в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.