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Москва, 24 июня. После развала СССР Россия должна была разделиться на множество мелких территорий. Такие планы лелеяли в НАТО. В архивах хранятся документы, подтверждающие намерения альянса по фактическому уничтожению страны.

Об этом в программе «Вести в субботу» рассказал ветеран российской нелегальной разведки, личность которого не раскрывается. Развал Советского Союза, по его словам, был лишь частью большого плана.

«Потом планировалось создать северо-волжскую республику российскую, а затем средне-волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества», — пояснил разведчик.

Он добавил, что документы хранятся в архиве управления «С».