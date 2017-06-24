Первый летающий автомобиль поступит в продажу в Нидерландах

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Амстердам, 24 июня. Необычный летающий автомобиль можно будет приобрести в Нидерландах. Уже осенью 2017 года авто поставят на конвейер. В конце 2018 года клиенты могут приобрести его. Компания PAL-V International, которая до этого производила легкомоторные самолеты, занималась разработками этого необычного авто.

Транспортное средство включает в себя комплект вертолета и трехколесного авто одновременно. Вертолетный винт активизируется при полете, при приземлении он складывается автоматически. Вес нового авто не превышает 662 килограмм. В движении машина может разогнаться до 160 км/ч и проехать без заправки около 1,3 тыс км. В режиме полета PAL-V One сможет пролететь 500 км на скорости 180км/ч.

Пока что будет выпушено две модели: PAL-V Liberty, стоимостью 499 тысяч евро и PAL-V Liberty Sport за 200 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что новый спортивный фастбэк KIA Stinger появится на российском авторынке в начале 2018 года.