«Роснефть» не получала от АФК «Система» предложений по урегулированию спора

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Москва, 24 июня. Нефтегазовая компания «Роснефть» не получала от АФК «Система» предложений по существу иска, сообщил пресс-секретарь крупнейшего мирового производителя нефти Михаил Леонтьев.

В «Роснефти» заявили, что финансово-промышленная группа АФК «Система» намерена заменить арбитражный суд на третейский.»В этом их позиция, и в этом их предложение… Никаких предложений, вопреки их заявлений, по существу спора не предлагали», — рассказал пресс-секретарь нефтегазовой компании.

Отметим, что АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». При реорганизации, по мнению истцов, АФК «Система» и ее дочернее предприятие нанесли ущерб порядка 170,6 миллиардов рублей. Эту сумму они требуют взыскать в пользу «Башнефти».

По словам официального представителя АФК Сергея Копытова, компания предложила нефтегазовой компании урегулировать спор во внесудебном порядке и оценить последствия реорганизации «Башнефти». Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ответил, что проверит легитимность данного предложения.