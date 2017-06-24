В ОАЭ оценили последствия отказа Катара выполнять ультиматум арабских стран

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Абу-Даби, 24 июня. Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что арабские страны не намерены прибегать к силовым мерам в случае отказа Катара выполнить список требований после разрыва дипотношений, передает Al Arabiya.



Невыполнение Дохой требований арабских стран не приведет к военной эскалации, по мнению главы МИД ОАЭ Анвара Гаргаша, альтернативой этому может стать отделение Катара. В то же время он добавил, что страны имеют право на самозащиту, если катарские власти не изменят свою политику.

«Мы все еще пытаемся урегулировать кризис с Дохой дипломатическим путем, — отметил он. — То, что происходит, это попытка прекратить поддержку со стороны Катара терроризма и экстремизма», — сказал высокопоставленный дипломат.

По имеющимся данным, 10 арабских стран, разорвавших дипотношения с Дохой, требуют закрытия Al Jazeera, прекращения военных контактов с Турцией, понизить уровень отношений с Тегераном, а также выплатить компенсацию.