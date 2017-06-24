Размещение морпехов США угрожает отношениям Москвы и Осло — посольство РФ

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Осло, 24 июня. Российское посольство в Осло прокомментировало решение Норвегии продлить размещение морской пехоты США на своей территории. Дипломаты предостерегли, что это может негативно сказаться на отношениях с Россией, передает Reuters.

Правительство Норвегии сообщило, что 330 морских пехотинцев США останутся в стране до конца 2018 года.

В российском посольстве обратили внимание на то, что этим решением Осло противоречит сам себе: в Норвегии ранее заявляли, что не намерены размещать в стране иностранных военных баз в мирное время.

Кроме того, данный шаг представляет Норвегию как «не вполне предсказуемого партнера», отметили в посольстве. Диппредставительство предостерегло, что такое поведение Норвегии может усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию в северном регионе.