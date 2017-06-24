Размещение морпехов США угрожает отношениям Москвы и Осло — посольство РФ

14:40  24 Июня 2017
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Размещение морпехов США угрожает отношениям Москвы и Осло — посольство РФ

Осло, 24 июня. Российское посольство в Осло прокомментировало решение Норвегии продлить размещение морской пехоты США на своей территории. Дипломаты предостерегли, что это может негативно сказаться на отношениях с Россией, передает Reuters. 

Правительство Норвегии сообщило, что 330 морских пехотинцев США останутся в стране до конца 2018 года. 

В российском посольстве обратили внимание на то, что этим решением Осло противоречит сам себе: в Норвегии ранее заявляли, что не намерены размещать в стране иностранных военных баз в мирное время. 

Кроме того, данный шаг представляет Норвегию как «не вполне предсказуемого партнера», отметили в посольстве. Диппредставительство предостерегло, что такое поведение Норвегии может усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию в северном регионе. 

Автор: Владимир Багров
#сша #норвегия
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