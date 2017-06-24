Мутко прокомментировал заявление Баха о возможных санкциях против России

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Москва, 24 июня. Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором он говорил о возможном введении санкций в отношении России из-за допинговых скандалов, не несет в себе ничего нового, сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что для вынесения окончательного решения необходимо выслушать две комиссии, они уже приступили к работе.

«Ничего нового Бах не сказал. МОК создал две комиссии — одна занимается проверкой проб в Сочи, вторая — политической частью, выясняет, была ли государственная программа. Они проведут работу, после чего МОК вынесет решение», — пояснил Мутко.

По его словам, в докладе, который был представлен WADA, еще много непроверенной информации. При этом Россия признает, что проблемы с допингом существуют. Однако употребление запрещенных препаратов никогда не было частью государственной программы, добавил вице-премьер.