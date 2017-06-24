СБУ не пускает сотрудников Красного Креста к задержанным в Донбассе

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Киев, 24 июня. Глава делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Алан Эшлиман заявил, что сотрудникам МККК ограничен доступ к задержанным, которые содержатся на объектах Службы безопасности Украины. По его словам, подразумевается доступ к задержанным только в связи с конфликтом в Донбассе.

«У нас до сих пор есть определенные проблемы с тем, чтобы посетить всех задержанных, находящихся в учреждениях СБУ, — сказал глава МККК в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». — Мы хотели бы иметь систематический доступ ко всем задержанным».

22 июня представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что обмен пленными в Донбассе будет начат после следующей встрече контактной группы в Минске, которая состоится 5 июля.

Напомним, ранее в Донбасс прибыла комиссия СБУ, которая расследует факты хищения горюче-смазочных материалов и дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины.