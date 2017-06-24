Конкурент Меркель привел в пример Европе США, Россию и Турцию

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Берлин, 24 июня. Глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что в связи с ослаблением демократических принципов в США, Турции и России, страны ЕС должны «обновляться и укрепляться».

Мартин Шульц, претендующий на пост канцлера ФРГ, прокомментировал политическую линию Европы. Он отметил, что страны ЕС должны меняться «не только на словах, но и в области конкретной политики», пишет Passauer Neue Presse. Отметим, что 7-8 июля в ФРГ пройдет саммит G20, в контексте встречи Шульц заметил, что президенты США, Турции и России ведут себя как «авторитарные правители». В этой связи он призвал к омоложению Европы и к тому, чтобы сделать ЕС сильнее.